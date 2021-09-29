Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da siber güvenlik şirketinin kurucusu gözaltına alındı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Rusya siber güvenlik şirketi Group IB'nin kurucusu, ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede vatana ihanet suçlamasıyla 2 ay hapis cezası aldı.
Rus polisi, Group-IB'nin Moskova'daki genel merkezine baskın düzenledi.
Şirkette yapılan aramalar sonucunda, şirketin kurucusu Ilya Saçkov gözaltına alındı.
Saçkov, yabancı istihbarat servislerine keşif istihbarat bilgileri vermekle suçlandı. Mahkemeye çıkarılan Saçkov, vatana ihanetten 2 ay hapse mahkum edildi.
Suçlamaları kabul etmedi
Rus emniyetine dayandırılan haberlerde, Saçkov'un hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
35 yaşındaki Saçkov, Rusya Devlet Duması, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve AGİT'in siber güvenlikle ilgili bilirkişi komitelerinde üye olarak yer alıyor.
Etiketler: Rusya Siber Suçlar Siber Saldırı
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