Lapid, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani’nin daveti üzerine yarın Manama'ya gidecek.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in İsrail'in Bahreyn'deki büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştireceği ve iki ülke arasında bir dizi yeni anlaşmanın imzalanacağı aktarıldı.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.