Taiz kentinde yerel ara bulucuların gözetiminde hükümet ile İran destekli Husiler arasında esir takası gerçekleştirildi.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nin medya merkezinden yapılan açıklamaya göre, Takas kapsamında 70 Husi milis karşılığında, Husilerce kaçırılan çoğu sivil 136 kişinin teslim alındı.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çatışmalar sürüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirildi.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.