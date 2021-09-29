Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban'a yönelik saldırılar: 8 yaralı
[Temsili fotoğraf]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bomba, Taliban araç konvoyunun geçtiği sırada patlatıldı.
Nangarhar yerel yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Öte yandan yerel yetkililer, Kunar ili maden ve petrol müdürünün aracına yönelik Esed Abad şehrinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda maden ve petrol müdürüyle 2 Taliban mensubunun yaralandığı kaydedildi.
Kunar'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken Nangarhar'daki saldırıyı henüz üstelenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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