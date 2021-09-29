Kosova ile Sırbistan arasında 20 Eylül’de başlayan plaka krizi çözülemiyor.

Kosova’nın kuzeyindeki Jarinje sınır kapısına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatıldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, protestoculara eylemi durdurma çağrısı yaptı. Kurti, serbest dolaşım istediklerini ifade ederek bu konunun Brüksel’de tartışılması gerektiğini vurguladı.

Kriz için NATO devrede



Kosova Özel Harekat Kuvvetleri bölgede bulunuyor. NATO'nun Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli barış gücü olayları yakından izlediğini açıkladı. Sırbistan'ın NATO'ya harekete geçme çağrısının ardından barış gücü Kosova'nın kuzeyindeki devriyelerini artırdı.

Vucic, büyükelçilerle görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya büyükelçileriyle görüştü. Brüksel anlaşmasına saygı göstereceklerini, ancak Sırp vatandaşlarının mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kriz Brüksel’de ele alınacak

Uluslararası toplum da kriz için devrede. Avrupa Birliği sözcüsü Peter Stano, Kosova ve Sırbistan’ın diyalog başmüzakerecilerinin 29 Eylül’de Brüksel’de biraraya geleceğini açıkladı.

Ekonomik ilişkiler etkilendi



Kriz, ekonomik ilişkileri de etkiledi. Sınır geçiş noktalarındaki abluka, Sırbistan'dan Kosova'ya giren mal sayısında azalmaya yol açtı. Bu da Sırbistan ihracatında ciddi düşüşe neden oldu.



Kriz, Kosova'nın sınırda Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka uygulamasına Sırbistan tarafının tepki göstermesi ile başlamıştı.

2011’de Brüksel’de imzalanan Serbest Dolaşım Anlaşmasıyla, Kosova’da yaşayan ve Sırp plakasına sahip Sırp vatandaşların sınır geçişlerinde geçici plakaya sahip olması zorunlu kılınmıştı.