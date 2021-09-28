Kosova'yı Sırbistan'a bağlayan Jarinje (YARİNYE) ve Brnjak'taki (BIRNYAK) iki sınır geçiş noktasının ablukası, Sırbistan'dan Kosova'ya giren mal sayısında azalmaya yol açtı.

Kosova Hükümeti'nin Sırp plakalı araçlara uyguladığı mütekabiliyet tedbiri nedeniyle iki sınır kapısı yerel Sırplar tarafından sekiz gün önce trafiğe kapatıldı.

Kosova Gümrük İdaresi, 20-24 Eylül döneminde Sırbistan'dan 3,9 milyon Euro değerinde mal ithal edildiğini bildirdi.

Mütekabiliyet tedbirinin yürürlüğe girmesinden beş gün önce (15 - 19 Eylül tarihleri ​​arasında) bu rakamın 4,9 milyon Euro olduğu açıklandı.

Kosova Hükümeti'nin 20 Eylül tarihli kararı ile Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya girişi yasaklanmıştı.

Bu araçların, Kosova makamları tarafından verilen ve altmış günlük kullanım süresi bulunan geçici plaka edinmesi zorunluluğu getirildi.

Aynı uygulama, Sırbistan’a giren Kosova plakalı araçlar için on yıldır yürürlükte.