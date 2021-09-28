Akhisar ilçesinde konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmış, 26.09.2021 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada - 3 parça halinde 71,14 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmış, 27.09.2021 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.