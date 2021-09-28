Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer aşısı ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer COVID-19 aşısının ulaştığı açıklandı.
Kenya'da yerel basındaki habere göre, ABD tarafından gönderilen aşılar Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda Kenyalı yetkililere teslim edildi.
Şimdiye kadar ABD tarafından Kenya'ya yaklaşık 3 milyon doz COVID-19 aşısı gönderildi.
Ülkede salgının başlamasından bu yana 248 bin 515 kişide COVID-19 tespit edilirken 5 bin 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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