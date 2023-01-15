Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin Ekberi'nin idam edilmesini en güçlü şekilde kınadığı ve her koşulda idam cezasına karşı olduğu vurgulandı.

Ekberi'nin ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, İngiltere ile dayanışma içinde olunduğunun altı çizildi.

"Bir Avrupa vatandaşının infazı, AB tarafından yakından takip edilecek korkunç bir emsaldir." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, AB, İran'ı gelecekte infazlardan kaçınmaya ve idam cezasının kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırdı.

İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin cezası dün infaz edilmişti.

Ekberi, İran hakkındaki hassas bilgileri İngiltere'ye aktarmakla suçlanıyordu.