Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda, İsrail'e ait askeri eğitim üssünde meydana gelen patlamada, 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı.
Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Vadisi'nde bulunan bir İsrail askeri üssündeki dinlenme odasında el bombası infilak etti.
Olayda 1 asker öldü, 3 asker yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise yapılan ön soruşturmada, patlayan mühimmatın, eğitim sırasında atış alanından talimatlara aykırı toplanan ve askerlerin kaldığı yere getirilen patlamamış bir el bombası olduğu bilgisi verildi.
Kaza sırasında odada 7 askerin bulunduğu duyuruldu.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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