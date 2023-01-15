İran devlet televizyonuna konuşan Rezevi Horasan eyaleti Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hasan İftihari, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İftihari, "Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundan giriş yapan doğal gazla ilgili bir sorun yaşandı. Şebeke basıncının düşmesi nedeniyle Kaşmir, Nişabur, Sebzivar, Berdesken ve Turbet Cam'da kesintiye gidildi." dedi.

Halka doğal gaz kullanımını düşürmeleri tavsiyesinde bulunan İftihari, doğal gaz sıkıntısının yaşandığı bir diğer kent olan Meşhed'e zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Meşhed Valiliği de doğal gazda yaşanan sorunlar nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Türkmenistan'dan İran'a verilen doğal gaz 12 Ocak Perşembe günü kesilmişti.

Sahip olduğu doğal gaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan İran, konutlardaki ısı yalıtımı sorunu ve halkın kış aylarında yüksek seviyelerde gaz kullanımı nedeniyle iç tüketimi karşılamada yetersiz kalıyor. Kış aylarında doğal gaz tüketimini azaltmak amacıyla zaman zaman birçok şehirde okullar ve resmi daireler tatil ediliyor.