Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün de bulunduğu 14 uyduyu uzaya gönderdi.
Uydular, Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden Long March 2D roketiyle fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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