Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2023 11:53

AB, florlu sera gazı kullanımını azaltmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), florlu sera gazı ile ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımını daha hızlı azaltmaya hazırlanıyor.

AB, florlu sera gazı kullanımını azaltmak istiyor
[Temsili fotoğraf: Reuters]

AB üyesi ülkeler, florlu sera gazları ve ozon tabakasına zarar veren maddelere ilişkin hazırlanan yeni düzenlemeler konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutumun belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, sera gazı emisyonlarına neden olan ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımı gelecek yıllarda aşamalı biçimde düşürülecek.

Ürünlerin içinde bulunan ozon tabakasını incelten maddelerin atmosfere salınması önlenecek.

İnşaat ve enkaz atığı ile hafriyat gibi faaliyetlerde ozon tabakasını incelten belirli maddelerin toplanması ve imha edilmesi gerekecek.

Hidroflorokarbonlara ilişkin kota sistemi sıkılaştırılacak ve uzatılacak.

Florlu sera gazları "F-gazları" içeren ekipman ve ürünlere yeni kısıtlamalar getirilecek.

Kısıtlamaların uygulanması güçlendirilecek ve kural ihlalindeki cezalar artırılacak.

AB enerji politikaları hedefleri doğrultusunda ısı pompalarında ve yüksek voltaj elektrik şalterlerinde F-gazı kullanımı yasağı daha ileri bir tarih olarak belirlenecek.

F-gazları; buzdolabı, klima, ısı pompası ile ilaçlar gibi çeşitli ürünlerde kullanılıyor.

Florlu gazların küresel ısınma üzerindeki etkisinin karbondan binlerce kat daha fazla olduğu düşünülüyor.

Söz konusu düzenleme, bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında müzakere edilecek.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:10
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ