Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Başbakanı Li ile görüştü

Başbakan Li'ye Ukrayna ve dünya genelindeki büyük çatışmalar ile zor durumlar hakkında konuşmak istediğini söyleyen Macron, ortak bir çözüm paylaşılması ve ortak bir yol inşa edilmesi kabiliyetinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Fransa'nın 2025'te okyanusların korunmasına ilişkin küresel bir konferans organize edeceğini kaydeden Macron, Çin'in de bu girişimlerin bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Li ise Devlet Başkanı Şi Cinping ve Macron arasında geniş bir fikir birliğine varılmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Li, "Görüşme dünya barışı ve istikrarının sürdürülmesi için Çin, Fransa ve Avrupa'nın birbiriyle uyumlu girişimlerinin olumlu sinyallerini gönderecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, dün Pekin'de Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'da barışın sağlanması için ortak bir yol inşa edilmesini istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Pekin'e gitmişti.