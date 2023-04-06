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Dünya
TRT Haber 06.04.2023 11:37

MIT Tecnology Review, TOGG'un piyasaya çıkışını yazdı

Türkiye'nin otomobili TOGG, teknoloji dünyasında dikkati çekiyor. Amerikan MIT Tecnology Review dergisi, TOGG'u "Türkiye'nin gelecekteki ekonomik büyümesinin bir sembolü" olarak niteledi.

MIT Tecnology Review, TOGG'un piyasaya çıkışını yazdı

"2023 Türkiye için büyük bir yıl olacak."

Amerikan MIT Tecnology Review dergisi, bu ifadeyi kullandı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un piyasaya çıkışını değerlendirdi.

Yazıda, 2023'ün sadece seçimler ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olmasından dolayı değil, teknoloji konusundaki bu atılım nedeni ile de önemli olduğu vurgulandı.

Gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü

TOGG'a gösterilen büyük ilgiye ve 180 bin ön siparişe dikkat çekilerek ilk aracın teslimatı anlatıldı.

TOGG'un Türkiye'nin gelecekteki ekonomik büyümesinin bir sembolü olarak gösterildi.

Makaleyi kaleme alan Zeyi Yang'a göre, Türkiye ve Çin elektrikli araç konusunda benzer adımlar atıyor.

İki ülke birçok konuda ekonomik iş birliğine de gidiyor.

Yang, elektrikli araç üretiminin zorluğunu ve bu konuda en önemli aşamanın da batarya üretimi olduğunu not etti.

Türkiye'nin bu konuda önemli bir adım attığını ve Gebze'de TOGG ve Çinli Farasis ortaklığında batarya fabrikasını kurduğunu kaydetti.

ABD ile ilişkileri gerilen Çin'in, Avrupa ve diğer pazarlara girebilmek için Türkiye ile ortaklıklar geliştirdiğinin de altını çizdi.
 

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