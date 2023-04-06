Meksika’da kayıp ABD vatandaşının cesedi mezarda gömülü bulundu

Baja California Sur eyaleti savcıları, 11 Şubat'tan bu yana kayıp olan ABD'li Wilmer Trivett'in cesedinin, mezarda bulunduğunu açıkladı.

Savcılar, 23 Şubat'ta yanmış halde bulunan karavanıyla bölgede kamp yaptığı belirlenen Trivett'in bir süre önce iki kişiyle trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Eyalet savcısı Daniel de la Rosa, cinayetin bu trafik kazasıyla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığını düşündüklerini, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

De la Rosa, Trivett'in hasar veya yaralanmalar için yaklaşık 2 bin 500 dolar ödediği bu kişilerin, miktarı yeterli bulmayarak cinayeti işlediklerinden şüphelendiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.