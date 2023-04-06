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Dünya
AA 06.04.2023 10:28

Meksika’da kayıp ABD vatandaşının cesedi mezarda gömülü bulundu

Meksika'nın Baja California Yarımadası'nda kayıp ABD vatandaşının cesedi mezarda gömülü bulundu.

Meksika’da kayıp ABD vatandaşının cesedi mezarda gömülü bulundu
[Fotograf: AA]

Baja California Sur eyaleti savcıları, 11 Şubat'tan bu yana kayıp olan ABD'li Wilmer Trivett'in cesedinin, mezarda bulunduğunu açıkladı.

Savcılar, 23 Şubat'ta yanmış halde bulunan karavanıyla bölgede kamp yaptığı belirlenen Trivett'in bir süre önce iki kişiyle trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Eyalet savcısı Daniel de la Rosa, cinayetin bu trafik kazasıyla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığını düşündüklerini, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

De la Rosa, Trivett'in hasar veya yaralanmalar için yaklaşık 2 bin 500 dolar ödediği bu kişilerin, miktarı yeterli bulmayarak cinayeti işlediklerinden şüphelendiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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