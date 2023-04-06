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Dünya
AA 06.04.2023 10:10

İran ve Suudi Arabistan'dan ilişkileri geliştirme adımı

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

İran ve Suudi Arabistan'dan ilişkileri geliştirme adımı
[Getty Images]

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülke, iş birliğini her alanda genişletme konusunda anlaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Bildiriye göre, iki ülkenin vatandaşlarına karşılıklı vize kolaylığı sağlanmasının yanı sıra resmi ve özel sektör heyetlerinin uçuşlarına ve ikili ziyaretlere yeniden başlama konusunda mutabık kalındı.

İran ve Suudi Arabistan'ın, sahip oldukları doğal kaynaklara ve ekonomik kapasitelere işaret edilen bildiride, iki ülkenin karşılıklı iş birliğinin genişletilmesinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya hazır oldukları vurgulandı.

İki ülke ayrıca, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayabilecek, bölge halkları ve ülkelerinin çıkarlarını gerçekleştirebilecek her alanda işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre de Bin Ferhan ve Abdullahiyan, iki ülke ve halklarının güven ve refahını sağlayacak tüm imkanları ele aldı.

İki bakan, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerde yeni ufuklar için iş birliği ve istişare amaçlı ikili görüşmeleri yoğunlaştırmaya istekli olduklarını dile getirdi.

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