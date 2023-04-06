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Dünya
TRT Haber 06.04.2023 09:20

ABD'de polis hareket halindeki otomobilin direksiyonundaki şüpheliyi vurdu

ABD'nin başkenti Washington’da polis, hareket halindeki otomobilin direksiyonundaki şüpheliyi vurdu. Otomobil kontrolden çıktı, yol kenarındaki bir eve çarptı. Siyahi şüphelinin öldüğü olayın polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

ABD'de polis şiddetine bir yenisi eklendi.

Başkent Washington’da polis, çalıntı otomobil ihbarı üzerine harekete geçti.

Washington polisi, otomobile yaklaştığı sırada içeride uyuyan biri olduğunu fark etti.

Polislerden biri otomobile arka kapıdan girdi, diğer polis desteğe gelip şüpheliyi gözaltına almaya çalıştı.

Ancak şüpheli 17 yaşında siyahi Dalaneo Martin, otomobili çalıştırarak kaçmayı denedi.

Dur ihtarına uymayan Martin, polis tarafından birkaç el ateş edilerek öldürüldü.

Kontrolden çıkan otomobil de yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.

Olaya karışan iki polis ücretli idari izne ayrılırken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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