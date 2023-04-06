ABD'de polis hareket halindeki otomobilin direksiyonundaki şüpheliyi vurdu

ABD'de polis şiddetine bir yenisi eklendi.

Başkent Washington’da polis, çalıntı otomobil ihbarı üzerine harekete geçti.

Washington polisi, otomobile yaklaştığı sırada içeride uyuyan biri olduğunu fark etti.

Polislerden biri otomobile arka kapıdan girdi, diğer polis desteğe gelip şüpheliyi gözaltına almaya çalıştı.

Ancak şüpheli 17 yaşında siyahi Dalaneo Martin, otomobili çalıştırarak kaçmayı denedi.

Dur ihtarına uymayan Martin, polis tarafından birkaç el ateş edilerek öldürüldü.

Kontrolden çıkan otomobil de yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.

Olaya karışan iki polis ücretli idari izne ayrılırken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.