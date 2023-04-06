ABD ile Çin arasındaki gerilimi artıracak görüşme

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Washington-Pekin gerginliğinin gölgesinde ABD'ye gayriresmi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında McCarthy, Tayvan ile bağların hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığını belirtti. "Tayvan'a silah satışına devam etmeliyiz" dedi.

Ticaret ve teknoloji alanında ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi.

McCarthy, ABD'nin niyetinin Pekin yönetimi ile gerilimi tırmandırmak olmadığını da dile getirdi.

"Tek Çin" ilkesinin ihlali

Tayvan liderinin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşmesine Çin tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşme "Tek Çin" ilkesinin ihlali olarak nitelendirildi. "Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve etkili önlemler alacaktır" ifadesi kullanıldı.

Çin geçen yıl, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan temaslarına, geniş kapsamlı askeri tatbikatlarla yanıt vermişti.

Çin'in uçak gemisi Shandong ise Tayvan kıyılarına 200 deniz mili mesafede görüldü.

Tayvan, gemiden uçak kalkış olmadığını, geminin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini açıkladı.