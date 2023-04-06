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Dünya
TRT Haber 06.04.2023 09:13

Trump davasının yargıç ve savcısına tehditler arttı

Trump’ın hakim karşısına çıkmasının ardından özellikle davaya bakan yargıç ve ailesine yönelik tehditler arttı. ABD basını, başta yargıç olmak üzere süreçte görev alanlarla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.

Trump davasının yargıç ve savcısına tehditler arttı

ABD tarihinde ilk defa eski bir başkanın hakim karşısına çıkmasının yankıları sürüyor.

Trump’la ilgili ilk duruşma geride kalsa da, başta davada görevli yargıç ve ailesi olmak üzere birçok kişi için güvenlik endişeleri bulunuyor.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından NBC News, yargıç ve New York Başsavcısı dahil birçok isimle ilgili mail ve posta yoluyla gelen tehditlerde büyük artış görüldüğünü yazdı.

Sadece üst düzey isimler değil, tüm mahkeme çalışanları için güvenlik önlemleri arttırıldı.

Manhattan bölge savcılığı ofisindeki çalışanların biyografileri de tedbir amaçlı sistemden kaldırıldı.

Öte yandan ABD’nin iki komşusundan biri olan Meksika’dan Trump’a destek geldi.

Devlet Başkanı Andres Obrador, ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimlere işaret etti,
“Yasal meseleler siyaset için kullanılmamalı" dedi.

Obrador, Trump’a yapılan suçlamaların karalama kampanyasına dönüştüğünü de vurguladı.  

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