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Dünya
Yahoo News 06.04.2023 08:46

Tuvaletin duvarını delip 400'den fazla iPhone çaldılar

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde Apple Store ile bitişik kahvecinin tuvaletini delen hırsızlar mağazaya girerek 400'den fazla iPhone çaldı.

Tuvaletin duvarını delip 400'den fazla iPhone çaldılar

Lynnwood Polis Departmanına göre hırsızlık akşam 7 ile 8 arasında gerçekleşti.

Apple mağazası çalışanları, ertesi sabah işe geldiklerinde,  iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu fark etti.

Seattle Coffee Gear CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve komşu Apple mağazasına erişmek için banyo duvarında bir delik açtığını söyledi.

Polise göre, yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere yaklaşık 500 bin dolar değerinde mal çalındı.

Şu anda olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı.

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