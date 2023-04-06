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Dünya
The Guardian 06.04.2023 07:30

Uçaktaki kobra yılanı pilota acil iniş yaptırdı

Güney Afrikalı bir pilot, yaklaşık iki metrelik ölümcül bir kobranın yanından geçip koltuğunun altına kıvrıldığını gördükten sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçaktaki kobra yılanı pilota acil iniş yaptırdı

Pilot Rudolph Erasmus, kalçasında bir "soğukluk" hissettiğini söylediğinde 11 bin fitte özel bir uçakta dört yolcu uçuruyordu.

Su şişesinin sızmış olabileceğini düşünen Erasmus, bunun yerine altında zehirli bir yılanın görüntüsünü gördü.

Yerel haber kaynağı Lowvelder'a konuşan pilot,  "Yılanın paniğe neden olabileceğinden endişelendiğim için önce bir dakika bekledim. Ardından onlara koltuğumun altında bir yılan olduğunu bu yüzden acil iniş yapacağımızı söyledim. Neyse ki herkes sakin kaldı" dedi.

Bir Cape kobrasının ısırığı ölümcül olabilir.

Sakin kabul edilse de Cape, Afrika'nın en tehlikeli kobralarından biri olarak görülüyor.

Uçak sorunsuz bir şekilde yere indi.

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