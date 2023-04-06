SpaceX önümüzdeki hafta Starship'i fırlatmayı planlıyor

120 metre yüksekliğindeki roket, Elon Musk'ın Mars'ı kolonileştirme planlarının merkezinde yer alıyor.

Ayrıca NASA ile astronotları Ay'a gönderecek mekik olarak kullanmak için halihazırda anlaşmalar yapılıyor.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük roketin, herhangi bir mürettebatı veya kargoyu taşımadan önce, SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden kalkarak yörüngesel uçuş testini tamamlaması gerekiyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bu hafta bir planlama duyurusu yayınladı ve beklenen lansman tarihinin 10 Nisan olduğunu, yedek tarihlerin ise 11 ve 12 Nisan olduğunu belirtti.

FAA, SpaceX'in gerekli tüm güvenlik ve düzenleme gerekliliklerini karşıladığından emin olduktan sonra bir karar verileceğini söyledi.

Değerlendirme süreci, politika, faydalı yük, hava sahası entegrasyonu, mali sorumluluk ve çevresel etkiler hakkındaki incelemeler dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri içeriyor.