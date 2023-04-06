Beyaz Saray'da yapay zekanın geleceği toplantısı

Biden, "Bana göre teknoloji şirketlerinin, ürünlerini halka açmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluğu var" dedi.

Bir muhabirin " yapay zekanın gerçekten tehlikeli olup olmadığı" sorusuna Biden, "Görülmesi gerekiyor. Tehlikeli olabilir" yanıtını verdi.

Biden, yapay zekanın insanlara hastalık ve iklim değişikliği gibi zorlukları ele almada yardımcı olabilse de, topluma, ekonomiye ve ulusal güvenlige yönelik potansiyel riskleri de ele alması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre toplantının amacı, "sorumlu yenilik ve uygun güvenceleri sağlamak için hakları ve güvenliği korumanın önemini tartışmak "tı.

Başkanın ayrıca Kongre'ye kişisel verilerin toplanmasını sınırlayan, çocuklara yönelik reklamları yasaklayan ve ürün geliştirmede sağlık ve güvenliğe öncelik veren gizlilik yasasını geçirme çağrısında bulunduğu bildirildi.