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Dünya
Reuters 06.04.2023 06:27

Beyaz Saray'da yapay zekanın geleceği toplantısı

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın doğasında bulunan “ riskler ve fırsatları ” tartışmak üzere Bilim ve Teknoloji Danışma Konseyi'ni topladı. Başkan Biden, Yapay zekayı tehlikeli olarak adlandırmaktan vazgeçerken, teknoloji şirketlerini bu teknolojinin zarar vermesini önlemek için güvenlik önlemleri almaya çağırdı.

Beyaz Saray'da yapay zekanın geleceği toplantısı
[Fotograf: AA]

Biden, "Bana göre teknoloji şirketlerinin, ürünlerini halka açmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluğu var" dedi.

Bir muhabirin " yapay zekanın gerçekten tehlikeli olup olmadığı" sorusuna Biden, "Görülmesi gerekiyor. Tehlikeli olabilir" yanıtını verdi.

Biden, yapay zekanın insanlara hastalık ve iklim değişikliği gibi zorlukları ele almada yardımcı olabilse de, topluma, ekonomiye ve ulusal güvenlige yönelik potansiyel riskleri de ele alması gerektiğini  söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre toplantının amacı, "sorumlu yenilik ve uygun güvenceleri sağlamak için hakları ve güvenliği korumanın önemini tartışmak "tı.

Başkanın ayrıca Kongre'ye kişisel verilerin toplanmasını sınırlayan, çocuklara yönelik reklamları yasaklayan ve ürün geliştirmede sağlık ve güvenliğe öncelik veren gizlilik yasasını geçirme çağrısında bulunduğu bildirildi.

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Beyaz Saray Yapay Zeka Yüksek Teknoloji Joe Biden
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