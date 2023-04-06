Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 06.04.2023 06:11

Cash App'in kurucusu San Francisco'da bıçaklanarak öldürüldü

Milyarlarca dolarlık teknoloji şirketi Cash App'in kurucusu Bob Lee, San Francisco şehir merkezi yakınlarında ölümcül bir şekilde bıçaklanarak öldürüldü.

Cash App'in kurucusu San Francisco'da bıçaklanarak öldürüldü

Polis, 43 yaşındaki Bob Lee'yi yaralı halde buldu ve hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Lee, ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Babası Rick Lee, aynı zamanda Square'de eski baş teknoloji sorumlusu olan oğlunun öldürüldüğünü doğruladı.

San Francisco Polis Departmanı, Lee'nin ıssız bir ara sokakta yürüdüğünü ve  yardım aradığını gösteren CCTV görüntülerini inceledi.

Görüntüler, Lee'nin park halindeki bir arabaya doğru tökezlediğini ve yarasını ortaya çıkarmak için gömleğini kaldırdığını, ancak yere düşmeden önce aracın hareket ettiğini gösterdi.

San Francisco Chronicle'a göre, Lee, Rincon Hill mahallesinde göğsünde iki bıçak yarasıyla yerde baygın halde bulundu.

Cash App, Forbes'a göre kişiden kişiye para transferlerine izin veren ve şu anda 40 milyar dolar değerinde olan akıllı telefon tabanlı bir ödeme uygulaması.

2013'te kullanıma sunulduğundan bu yana kullanıcı tabanı hızla arttı, 2017'de aylık yedi milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve 2020'de 30 milyona yükseldi.

Lee'nin ölümü, California şehrinde şiddet içeren suçlara yönelik yeniden eleştirilere yol açtı.

Sıradaki Haber
Robert F Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
00:35
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
00:27
3 ilde kar yağışı: Yollar beyaza büründü, ulaşım aksadı
00:17
Netanyahu: İç tartışmalar düşmanlarımıza karşılık vermemize engel olmayacak
00:10
ABD'den Microsoft'a yaptırım ihlali cezası: 3,3 milyon dolar
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ