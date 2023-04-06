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Dünya
AA 06.04.2023 06:00

Mescid-i Aksa'ya baskınlar, İsrail'deki Arap kentlerinde yoğun şekilde protesto edildi

İsrail vatandaşı Araplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara karşı düzenledikleri gösterilerde polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar, İsrail'deki Arap kentlerinde yoğun şekilde protesto edildi

İsrail Kanal 13 özel televizyonu tarafından verilen bilgide, Aksa baskınlarına karşı protestoların, Ummu'l Fahm, Baka el-Garbiyye, Tamra, Arraba, Riyna, Kefr Kina, Kefr Menda, Sahnin, el-Bane, Şefa Amr beldeleri ve Hayfa'da düzenlendiği belirtildi.

Arab 48 sitesinin haberine göre, Ummu'l Fahm kentinde toplanan yüzlerce gösterici, Aksa'ya baskını ve namaz kılanlara karşı İsrail polisinin saldırılarını kınadı.

"Aksa'ya saldırılar dursun ve yerleşimci baskınlarına engel olunsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere, İsrail polisi göz yaşartıcı gaz bombaları kullanarak müdahalede bulundu.

Gösteriye katılan bir genç, polisin fırlattığı gaz bombası kapsülünün isabet etmesiyle yaralandı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, gösteriyi dağıtmak isteyen polis güçlerinin havaya ateş açmasına Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail polisinin Filistinlilerin Hayfa'daki gösteride Filistin bayrağı taşımalarına engel oldu. Çıkan kargaşada bir Arap genci polis ekiplerince hafif şekilde yaralandı, bir diğer gösterici de gözaltına alındı.

Hayfa'daki göstericiler, Mescid-i Aksa'nın himaye edilmesini isterken, Netanyahu hükümeti için "Faşist Yönetim" şeklinde slogan attı. Gazetenin haberinde, Binyamin Netanyahu hükümetinin "İsrail tarihinin en aşırı hükümeti" olduğuna işaret edildi.

Rina ve Kefr Menda beldelerinde göstericilerin yürüyüşlerinde ateş yaktıkları aktarıldı.

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İsrail Filistin Devleti Mescid-i Aksa Kudüs
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