Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2023 05:51

McCarthy: Niyetimiz Pekin yönetimiyle gerilimi tırmandırmak değil

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, California'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü. Görüşmeye Pekin tepki gösterdi. McCarthy, "Niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil" açıklamasında bulundu.

McCarthy: Niyetimiz Pekin yönetimiyle gerilimi tırmandırmak değil
[Fotograf: AA]

McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'ndeki görüşmelerinin ardından görüşmeye katılan bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri ile basın açıklaması yaptı.

ABD'nin Tayvan'a desteğinin önemini vurgulayan McCarthy, bu kapsamda atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

"Tayvan'a silah satışına devam etmeli ve bu satışların Tayvan'a zamanında ulaşmasını sağlamalıyız. İkinci olarak, özellikle ticaret ve teknoloji alanında ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Üçüncüsü, ortak değerlerimizi dünya sahnesinde tanıtmaya devam etmeliyiz."

McCarthy, dünyadaki gerilimin Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyesinde olduğu görüşünü paylaşarak, Tayvan lideriyle bugünkü görüşmelerinin barış ve istikrar kapsamında önemli olduğunu vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri Tsai ile görüştü
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

"Niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil"

Pekin yönetimi ile gerilimin tırmanmasına neden olmakla ilgili bir endişesi olup olmadığına ilişkin soruya McCarthy, "Hayır, niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil" yanıtını verdi.

McCarthy, barıştan yana olduklarının altını çizerek, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara McCarthy, henüz böyle bir planın gündemde olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmediği yanıtını verdi.

Olası Tayvan ziyaretini yalnız değil her iki partiden de temsilcilerle yapabileceğini söyleyen McCarthy, "Çin, bana nereye gidebileceğimi veya kiminle konuşabileceğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.

Macron'un Çin ziyareti

McCarthy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretiyle ilgili ise söz konusu ziyareti desteklediklerini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Macron'un ziyaretinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve demokrasiyle ilgili doğru mesajların yanı sıra Tsai'nin ABD Kongresi üyeleriyle buluşmasının olumlu olduğuna dair mesajlar vermesini umduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşı Tayvan'daki durum için örnek gösteren McCarthy, caydırıcılığın sağlanması ve kendilerini savunabilmeleri için Tayvan'a silah temin etmenin önemli olduğunu vurguladı.

McCarthy ayrıca, ABD semalarında uçan casus balonla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini, neler olduğuna bağlı olarak bu eylemin farklı sonuçları olabileceğini ifade etti.

Milletvekilleri de Tayvan'ın bölgesel önemi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

ETİKETLER
Tayvan ABD Çin
Sıradaki Haber
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, beyan etmediği mücevherler nedeniyle ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:26
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ