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Dünya
AA 06.04.2023 00:52

İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri aktif hale getirildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri aktif hale getirildi

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ön rapora göre Gazze sınır bölgesindeki açık alanlarda sirenlerin çalıştırıldığı, ayrıntıların incelenmekte olduğu aktarıldı.

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru iki roket fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

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Açıklamada, fırlatılan roketlerden birinin Gazze Şeridi topraklarına, diğer roketin ise sınır bölgesine düştüğü ifade edildi.

Ordu Radyosu ise, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin sınır çevresindeki yerleşim birimlerini ziyareti sırasında Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını duyurdu.

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