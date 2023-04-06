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Dünya
AA 06.04.2023 00:24

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riski devam ediyor

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda son günlerde yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle patlama riski endişesinin devam ettiği duyuruldu.

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riski devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) Direktörü John Makario Londono, yanardağında önemli bir istikrarsızlık meydana geldiğini, olası patlama riskine karşı turuncu alarm seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Londono, yanardağda sadece dün 5 bin civarında sarsıntı kaydedildiğini dile getirerek, "Tek bir günde bu kadar hareketlilik bir yanardağ için çok fazla" ifadesini kullandı.

SGC'den yapılan açıklamada ise kraterin 2,6 kilometre güneybatısında yerel saatte 20.15'te 2,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

Yetkililer, yanardağın yüksek riskli bölgelerinde yaşayan aileler için tahliye çalışmalarının planlandığını duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Nevado del Ruiz Yanardağı'ndaki durumu ele almak amacıyla uzmanlarla bir araya geldi.

SGC, 1 Nisan'daki açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales'teki yanardağında yalnızca 31 Mart'ta 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiğini bildirmişti.

1985'te 25 bin kişi ölmüştü

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan sıcak magmada 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya’da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.

Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı’nda bulunmaktadır.

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