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Dünya
İHA 06.04.2023 00:11

İtalya'da hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı

İtalya'nın Milano kentinde hızla kilo almasından şüphelenerek hastaneye başvuran kadın hastanın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı.

İtalya'da hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı

İtalya'nın Milano kentinde kısa süre içinde 78 kilogramdan 120 kilograma ulaşan 49 yaşındaki Rachele hastaneye başvurdu.

Kurumsal bir şirkette sekreter olarak çalışan Rachele'a yumurtalık tümörü teşhisi kondu.

Teşhisin ardından yaklaşık 4 saat süren bir ameliyata alınan Rachele'ın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı.

Sağ yumurtalığında kontrolsüz şekilde büyüyen tümör nedeniyle tehlikeli bir ameliyat geçiren kadın, taburcu olmasının ardından eski kilosuna geri döndü.

Doktorlar, kontrolsüz şekilde büyüyen tümörlerin çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

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