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Dünya
AA 05.04.2023 23:56

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin şiddet görüntülerini "dehşet verici ve şok edici" bulduğu duyuruldu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
[Fotograf: AFP]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Mescid-i Aksa saldırısı hakkında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreter, Kıble Mescidi'nde İsrail güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı görüntüleri dehşet verici ve şok edici olarak nitelendiriyor" açıklamasında bulundu.

Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olan bu dönemin şiddet değil barış zamanı olması gerektiğini aktaran Dujarric, ibadet yerlerinin da sadece barışçıl ibadetler için kullanılması gerektiğini belirtti.

Dujarric, İsrail güçlerinin yerleşkedeki sağlık tesisine de zarar verdiğini, BM'nin bu tesisin tekrar inşası için katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Mescid-i Aksa baskını

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirmişti. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etmişti.

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Birleşmiş Milletler İsrail Mescid-i Aksa
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