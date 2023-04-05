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Dünya
AA 05.04.2023 23:41

ABD, Mescid-i Aksa baskını nedeniyle son derece endişeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya teravih namazından sonra düzenlediği baskın nedeniyle son derece endişeli olduğunu ifade etti.

ABD, Mescid-i Aksa baskını nedeniyle son derece endişeli
[Fotograf: AP]

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya teravih namazından sonra İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskın ile ilgili Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın nedeniyle son derece endişeli olduğunu ifade ederek, hem İsraillilere hem de Filistinlilere itidal çağrısında bulundu.

Kirby, "Devam eden şiddetten son derece endişeliyiz ve tüm tarafları daha fazla tırmanıştan kaçınmaya çağırıyoruz. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin bu gerilimi azaltmak ve sükuneti sağlamak için birlikte çalışmaları şu anda her zamankinden daha önemli” dedi.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Mescid-i Aksa baskını Fanatik Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

Filistinliler İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi’nin kapılarını kapatmış, mescidin etrafını ablukaya alan İsrail polisi ise Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası atmıştı.

Ortalığı savaş alanına çeviren İsrail polisi, Filistinli gruba ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalede bulunmuş, bazılarını ise copla darp etmişti.

İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlemişti. Namazın ardından İsrail karşıtı slogan atan Filistinli gruba müdahale eden İsrail polisi, bir kez daha kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanmıştı. Çıkan olaylarda 450 Filistinli gözaltına alınmıştı.

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