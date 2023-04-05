Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2023 22:42

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri Tsai ile görüştü
[Fotograf: Reuters]

McCarthy, Twitter hesabından, California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde Tayvan lideri ile ikili görüşme sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı.

McCarthy paylaşımında, “Amerika ile Tayvan halkı arasındaki dostluk hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Başkanı ağırlamak benim için bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, 10 günlük Orta Amerika turu kapsamında 30 Mart'ta ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Amerikan basınında, Tsai’nin, Orta Amerika ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası Los Angeles şehrine uğrayarak Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşeceği haberleri yer almıştı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Finglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız" ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 5 Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmiş, bunun üzerine Çin, Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

ETİKETLER
ABD Tayvan
Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanlığında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:10
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ