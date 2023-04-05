ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

McCarthy, Twitter hesabından, California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde Tayvan lideri ile ikili görüşme sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı.

McCarthy paylaşımında, “Amerika ile Tayvan halkı arasındaki dostluk hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Başkanı ağırlamak benim için bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, 10 günlük Orta Amerika turu kapsamında 30 Mart'ta ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Amerikan basınında, Tsai’nin, Orta Amerika ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası Los Angeles şehrine uğrayarak Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşeceği haberleri yer almıştı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Finglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız" ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 5 Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmiş, bunun üzerine Çin, Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.