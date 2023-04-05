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Dünya
AA 05.04.2023 22:18

Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine soruşturma

Fransa'da, Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine ilişkin soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine soruşturma
[Fotograf: AA]

Fransa'da hava kalitesinin iyileştirilmesi ve hava kirliliği mağdurlarını savunma amacı güden Respire Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, yıllardır Paris bölgesindeki metronun içindeki hava kalitesine karşı uyarıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin bu durumdan haberdar olduğu ve hava kirliliğine ilişkin ölçümler yaptığı belirtilerek, RATP'nin maruz kaldığı risklerle ilgili yolcuları uyarmaktan kasıtlı olarak kaçtığı iddia edildi.

Açıklamada, Paris Savcılığının, derneğin iki yıl önce RATP hakkında "nitelikli düzenbazlık" ve "kasıtlı yaralama" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu hakkında martın sonunda soruşturma başlattığı aktarıldı.

Respire Derneğinin de bu kararı olumlu karşıladığı vurgulandı.

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