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Dünya
AA 05.04.2023 22:11

İngiliz hükümeti: 500 erkek sığınmacı gemide barındırılacak

İngiliz hükümeti, yaklaşık 500 erkek sığınmacının, ülkenin güneyinde yer alan Dorset kıyısındaki dev bir gemiye yerleştirileceğini açıkladı.

İngiliz hükümeti: 500 erkek sığınmacı gemide barındırılacak
[Fotograf: AA]

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iltica sistemi üzerindeki baskıyı ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen geçişlerindeki önemli artışın vergi mükelleflerine maliyetini azaltmak amacıyla, dev bir geminin sığınmacıların barınması için kullanılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Dorset sahilindeki Portland Limanı'na yanaşacak ve en az 18 ay faaliyet gösterecek olan dev gemide, yaklaşık 500 bekar erkek sığınmacının barındırılacağı kaydedildi.

Sığınmacıların talepleri işleme alınırken aynı zamanda gemide konaklayacakları ifade edilen açıklamada, gemide temel ve işlevsel barınma, yemek ve sağlık hizmetinin sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bibby Stockholm" adlı geminin, sığınmacıların otellere yerleştirilmesi durumunu azaltacağına değinilerek, aynı zamanda, bu uygulamanın, daha düzenli, maliyeti daha az ve sürdürülebilir bir barınma sistemi sağlayacağına işaret edildi.

Öte yandan, açıklamada, talepleri reddedilen ve temyiz haklarını kaybeden kişilerin İngiltere'den çıkarılacağının altı çizildi.

"Sığınmacıların otelde konaklamasının günlük maliyeti 6 milyon sterlin"

İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, 29 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen ve sığınmacıları, otel yerine eski askeri üslerde barındırmayı planladıklarını belirtmişti.

Hükümetin, gemi ve tekneleri kullanma olasılığını da araştırdığını ancak kesin bir karar alınmadığını ifade eden Jenrick, hükümetin yasa dışı göçmenlerin refahını Britanya halkının üzerinde tutmayacağını dile getirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da daha önce yaptığı bir açıklamada, düzensiz göçmenlerin otellerde konaklamasının vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlini bulduğunu ve bunun sürdürülemez olduğunu bildirmişti.

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