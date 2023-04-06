Brezilya'da çocuk yurduna giren adam baltayla dört çocuğu öldürdü

Polis, 25 yaşındaki adamın Santa Catarina, Blumenau şehrinde düzenlenen saldırıdan sonra teslim olduğunu, ancak saldırının nedeninin bilinmediğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis ve hastane personeli, yaşları beş ile yedi arasında değişen üç erkek ve bir kız çocuğunun öldüğünü bildirdi.

La Folha'ya göre başka bir çocuk da yaralandı ancak hastaneden taburcu edildi.

İtfaiyeciler, saldırı sırasında kreşte yaklaşık 40 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Polis, katilin bir motosikletle geldiğini ve binaya girmek için bir duvara tırmandıktan sonra el baltasıyla rastgele personel ve çocukları hedef aldığını söyledi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken yaklaşık üç kiloemtre uzaklıktaki Santa Catarina 10. Askeri Polis Karakoluna gitti ve burada polise teslim oldu.

Eyalet genelinde 3 günlük yas

Santa Catarina Valisi Jorhginho Mello tarafından eyalet genelinde 3 günlük yas ilan edilerek, Blumenau'nda kentinde eğitim-öğretine yarına kadar askıya alındı. “Canavarlık” Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yaptığı açıklamada, saldırıyı `canavarlık` olarak nitelendirerek, masum, savunmasız çocuklara karşı kabul edilemez, saçma bir nefret ve korkaklık eylemi olduğunu ifade etti.