Fransa başkanlık anketinde Le Pen önde

Macron şu anda Fransız işçilerinin emeklilik yaşını yükseltme çabalarına yönelik bir halk öfkesi ile karşı karşıya.

BFMTV anketi, Le Pen'in ilk seçim turundan yüzde 31 oyla, Macron'un yüzde 23 ve solcu Jean-Luc Melenchon'un yüzde 18,5 ile önünde çıkacağını ortaya koydu.

Böyle bir sonuç, geçen yıl ilk turu yüzde 23 oyla tamamlayan Le Pen için, Macron'un yüzde 28'ine karşı sekiz puanlık bir gelişme.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, hiçbir aday oyların yüzde 50'den fazlasını alamazsa, ikinci tura kalıyor.

Macron 2022 seçimlerinde Le Pen'i ikinci turda yüzde 59'a yüzde 41 ile mağlup etmişti.

Ancak ankete göre bugün Le Pen, Macron'u yüzde 55'e yüzde 45 oranında devirebiliyordu.

Anket sonuçlarına göre Macron, geçen yıl ikinci turu kazanmak için Cumhuriyetçilerin, Yeşillerin ve bazı solcuların oylarına güvenirken, bu seçmenlerin çok azı bugün cumhurbaşkanını destekliyor.