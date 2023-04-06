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Dünya
Independent 06.04.2023 07:04

Mezarlığa diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra kurtarıldı

Brezilya'da diri diri mezarlığa gömülen kadın, mezarda 10 saatten fazla mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.

Mezarlığa diri diri gömülen kadın, 10 saat sonra kurtarıldı

36 yaşındaki bir kadının, güneydoğudaki Minas Gerais eyaletindeki Visconde do Rio Branco Belediye Mezarlığı'nda gömülü halde bulunmasının ardından iki adam tutuklandı .

Hastane personeli, kurbanın şu anda yoğun bakımda olduğunu ve parmağının kesilmesi gerekebileceğini belirtti.

Polis, dört çocuk annesi kadının 28 Mart'ta evinden dövülerek sürüklendiğini ve ardından defin alanına bırakıldığını söyledi.

Kurban, mezar kazıcıları mezarın yakınında taze çimento ve kan fark edene kadar 10 saat boyunca yeraltında hayatta kalmayı başardı.

Mezar kazıcıları, yardım isteyen bir kadın sesi duyunca hemen polisi aradı.

Polis şefi Diego Candian, isimleri açıklanmayan sanıkların kadının cesedini mezarlığa bıraktıktan sonra kaçmayı planladıklarını söyledi.

20 ve 22 yaşlarındaki erkekler daha önce silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

30 güne kadar tutuklu yargılanacaklar.

Polis, suçla ilgili üçüncü bir şüpheliyi aradıklarını söyledi.

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