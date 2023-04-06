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Dünya
The Guardian 06.04.2023 07:18

ABD medyasında Twitter krizi: NPR'ye devlete bağlı medya etiketi verildi

Twitter, Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) hesabını ABD devletine bağlı medya olarak etiketledi ve haber kuruluşundan şiddetli eleştiriler aldı. Etikete sahip diğer yayınlar arasında Rus yayın ağı RT ve Çin'in Şinhua Haber Ajansı yer alıyor.

ABD medyasında Twitter krizi: NPR'ye devlete bağlı medya etiketi verildi

NPR'nin tanımındaki değişiklik, Twitter'ın sosyal medya platformunun hangi şirketlerin bu etiketi alacağına nasıl karar verdiğine ilişkin orijinal politikasını ihlal ediyor gibi görünüyor.

Politikada, "Devlete bağlı medya, devletin mali kaynaklar, doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar ve/veya üretim ve dağıtım üzerinde kontrol yoluyla editoryal içerik üzerinde kontrol uyguladığı mecralar olarak tanımlanır" ifadesi yer alıyor.

Twitter, NPR'yi BBC ile birlikte bu sınıflandırmanın istisnaları olarak açıkça listeliyordu.

NPR muhabiri David Gura tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, her iki kuruluş da devlet finansmanı almasına rağmen editoryal bağımsızlığa sahip.

Ancak Twitter, çarşamba sabahı, NPR için politika değiştirildi. BBC'nin Twitter hesabının adı değişmeden kaldı ve kuruluş  politikaya bir istisna olarak dahil edildi.

Canadian Broadcasting Corporation ve Flaman VRT NWS gibi çeşitli derecelerde devlet finansmanı alan diğer yayınların Twitter hesaplarına da dokunulmadı.

Ancak NPR'ye devlet destekli medya etiketi verildi.

NPR'nin CEO'su ve başkanı John Lansing, Twitter'ın hamlesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

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