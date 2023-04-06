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Dünya
AA 06.04.2023 10:09

Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,56 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar

Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 84,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de zayıf gelen ekonomik veriler sonrası artan resesyon endişeleri etkili oldu.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı, martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Aynı dönemde yıllık ücret artışı ise yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat dışı endeksi de martta aylık bazda 3,9 puan azalışla 51,2'ye düşerek beklentilerin altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan azalış ise ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatlardaki düşüşü sınırladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil gerilediğini açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil azaldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, talep toparlanması beklentileriyle Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını üçüncü ayda da yükseltti.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin sürpriz üretim kesintisi hamlesinin ardından gelen bu adımın, bölgede beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişelerinin giderek artmasına neden olduğunu ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,72 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,40 ile 84,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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