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Dünya
AA 06.04.2023 11:54

Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti

Portekiz'de devlet demir yolu şirketi "Comboios de Portugal" (CP) çalışanları maaş artışı talebiyle 24 saatlik grev düzenliyor.

Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti

Portekiz'de Kasım 2022'de başlayan ve belirli aralıklarla yapılan, CP çalışanlarının grevi dolayısıyla tren seferlerinin yarısından fazlasının iptal edildiği belirtildi.

Katolik dininin Paskalya Bayramı'nın ilk gününe denk gelen grev dolayısıyla çok sayıda yolcunun mağdur olduğu, özellikle başkent Lizbon ve ülkenin kuzeyindeki Porto kentinde şehirlerarası ve banliyö seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

CP tarafından verilen bilgilerde, saat 00.00 ile 08.00 arasında programlı olan 254 tren seferinden 138'inin iptal edildiği bildirildi.

Maaş artışı talebiyle yapılan grevlere destek veren CP çalışanlarının bağlı oldukları 8 sendika, 10-30 Nisan'da 00.00 ile 05.00 saatleri arasında da iş bırakılacağını açıkladı.

Demir yolu çalışanları, maaş artışının yanı sıra kariyer değerlendirmelerinde yeni düzenleme, çalışma ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi taleplerinde bulunuyor.

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