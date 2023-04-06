Kazakistan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Dumont'u kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Astana'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı Dumont'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, Dumont, Tokayev'e Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mektubunu iletti.

Tokayev, Macron'a mesajı için teşekkür etti ve Fransa'nın ülkesi için Avrupa'daki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Geçen yıl 29 Kasım'da Macron ile görüşmesinden çok etkilendiğini anımsatan Tokayev, "İkili ilişkiler ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güncel konular dahil uluslararası arenada gelişen durumu 2 saati aşkın bir süre boyunca baş başa görüştük.” dedi.

Fransa’nın Kazakistan’ın önde gelen siyasi ve ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Tokayev, “Devletinizle olan işbirliğimize değer veriyoruz, ülkenizin uluslararası arenadaki rolünü anlıyor ve Fransa’nın ekonomik potansiyelini doğru değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Tokayev, Fransa'nın 2008’de Kazakistan ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasında her düzeyde aktif ve güvene dayalı bir siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü bir kez daha belirtmek isterim." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kazakistan'a beklediğini dile getiren Tokayev, Dumont’un söz konusu ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik ve siyasi işbirliğine ciddi ivme kazandıracağını bildirdi.

Tokayev, Kazakistan ile Fransa arasında uygulanması gereken bir dizi anlaşma olduğuna işaret ederek, "Kazakistan'da Fransız sermayeli 170 şirket faaliyet göstermekte ve önde gelen Fransız şirketlerinin çıkarları temsil edilmektedir. Fransız şirketlerinin ekonomimizdeki faaliyetlerine her türlü desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İlişkileri geliştirmek istiyoruz"

Dumont da Fransa’nın Kazakistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi.

Ülkedeki reformları desteklediklerini ve mevcut zor jeopolitik dönemde Kazakistan’ın tutumunu takdir ettiklerini kaydeden Dumont, "Bölgede neler olduğunu ve bunu nasıl gördüğünüzü sizden duymak bizim için çok önemli. Paris ziyaretiniz işbirliğimize gerçekten yeni bir ivme kazandırdı. Stratejik ortaklığımız temelinde bu işbirliğini sürdürmek istiyoruz bu bizim için çok önemli." dedi.

Görüşmede, en üst düzeyde varılan anlaşmaların uygulanması bağlamında ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi olasılıklarını ele alan taraflar, ayrıca bölgesel ve uluslararası alandaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.