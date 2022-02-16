"Evlerinizi hemen boşaltın. Yanınıza 3 günlük yiyecek alın. Hazırlanmak için 2 saatiniz var."

1944 yılında SSCB lideri Stalin tarafından Gürcistan'dan sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin yaşadıkları belgesel oldu.

Sürgünü yaşayan bir Ahıska Türkü, "İki saatte trenlere doldurdular bizi.Trenin içi de tren olsa, hayvan taşıyan trenlere bindirdiler bizleri."

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "120 dakika" belgeselinde, Ahıska Türklerinin 2 aylık sürgün yolculuğu ve vatansız geçirdikleri yıllar anlatıldı. "120 Dakika" adlı yapım bugün saat 21.50'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

120 dakikada ana vatanlarına kavuşma hikayeleri...

Belgesel için Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerine ulaşıldı ve o günleri yaşamış son tanıklarla röportajlar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleri ile yine 120 dakikada ana vatanlarına kavuşma hikayeleri de belgeselde yer aldı.

"Türkiye, Türk ve Müslüman kardeşlerine her zaman yardım elini uzatmaya devam ediyor "

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ahıska Türklerinin vatan hasretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ile son bulduğunun altını ve şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında olmuş, Türk ve Müslüman kardeşlerine her zaman yardım elini uzatmış ve uzatmaya devam etmektedir."

"Bu ezan sesini, bu Türkiye'nin bayrağını ben hiçbir şeye değişmem."

Sürgünden Türkiye'ye gelmiş bir Ahıska Türkü, "Çünkü o bizi almasaydı biz yine vatansız, yurtsuz, yetim geziyorduk" dedi.

Belgesel bugün 21.50'de TRT Belgesel ekranından ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluşacak.

"Bu ezan sesini, bu Türkiye'nin bayrağını ben hiçbir şeye değişmem."