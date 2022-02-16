ABD'nin Louisiana eyaletinde, tecavüze teşebbüs suçundan 50 yıl hapse mahkum edilen siyahi bir adam, 44 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

Avoyelles Bölge Yargıcı William Bennett, 1977'de hüküm giyen Vincent Simmons'ın mahkumiyet kararını bozduğunu açıkladı.

Yargıç Bennett, "Vincent Simmons'ın masum ya da suçlu olup olmadığına karar vermiyorum ama size söylüyorum, 44 yıl hapis yattıktan sonra bu kişi yeniden yargılanmayı hak ediyor" dedi.

Davacılar yeniden mahkemeye gitmeyecek

Öte yandan Bölge Savcısı Charles Riddle ile şimdi 59 yaşında olan tecavüze teşebbüs edildiğini öne süren ikiz kız kardeş, Simmons'ın suçlu olduğuna inandıklarını ancak konuyu tekrar mahkemeye taşımayacaklarını belirtti.

Riddle, "Bu karar Simmons'ın tamamen masum olduğunun beyanı değil, onun yeterince hapis yattığının beyanı. Bunun için onun daha önce serbest kalmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Yıllarca bu kararı bekledi

Yakında 70 yaşına girecek Simmons, serbest bırakıldığını öğrenince bunca yıl bu kararı beklediğini söyledi.

Davacı 14 yaşındaki kız kardeşler, 9 Mayıs 1977'de yaşandığı iddia edilen tecavüz girişimini, 2 hafta sonra polise bildirmişti. Olayla ilgili tıbbi muayene raporu da yaklaşık bir ay sonra alınmıştı.

Simmons'ı suçlayan kardeşlerden birinin polise verdiği ifadeler çelişkili bulunmuştu ve kızın "Tüm siyahlar birbirine benziyor, bu yüzden onu görürsem tanıyabilirim" dediği aktarılmıştı.

Oy birliğiyle suçlu bulunup 50 yıl hüküm giyen Simmons, mahkumiyet kararını iptal etmek için 17'nci kez mahkemeye başvurmuştu.