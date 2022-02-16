NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, haftalık Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, mevcut krize rağmen Ukrayna'nın Batı ittifakına katılımına bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, "NATO'nun kapıları açık. Nereye gitmek istediğine Ukrayna kendisi karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Her ulusun yolunu seçmekte özgür olduğunu vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun kuruluş antlaşmasında ve aynı zamanda Helsinki Nihai Senedi ile diğer birçok uluslararası antlaşmada bunun belirtildiğine dikkati çekti.

Haftalardır devam eden Ukrayna krizine ilişkin, "Siyasi bir çözüm bulmak için asla geç değildir." ifadesini kullanan NATO Genel Sekreteri, ancak Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı bir savaşa hazırlanmayı bırakması ve siyasi çözüm için inandırıcı şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

"Almanya'nın bağlılığı ittifak için fark yaratıyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya'nın yakın zamanda "güvenilmez bir müttefik olduğunu kanıtladığı" değerlendirmelerine katılmadığını vurguladı.

Alman ordusunun Litvanya ve Romanya'da artan varlığı ile artırdığı savunma bütçesine atıfta bulunan Stoltenberg, "Almanya'nın yaptıklarının bir etkisi var. Almanya'nın bağlılığı ittifak için fark yaratıyor." dedi.