Togg Avrupa'ya açılıyor: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe çıkıyor

Togg, sedan modeli T10F’yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun.

Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi.

Togg yarın da Avrupa'da ön satışa çıkacak. Almanya’da 29 Eylül’den itibaren T10X ve T10F için ön sipariş süreci başlatılıyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan TOGG da ilk etapta 1000 adet satışa sunulacak. 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.

Ön sipariş ücreti ise 1000 euro olarak belirlendi. Ön siparişler, Togg’un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.