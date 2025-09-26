Araştırma: Ay’da büyük platin rezervleri olabilir

Bağımsız gökbilimci Jayanth Chennamangalam’ın öncülüğünde hazırlanan çalışmada, 6 bin 500’e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller barındırabileceği öngörülüyor. Bu metaller, endüstri ve tıpta kritik öneme sahip olmalarına rağmen Dünya’da oldukça nadir bulunuyor.

Araştırmaya göre 3 bin 400’e yakın kraterde ise suyun hidratlı mineraller halinde bulunması mümkün. Bu kaynak, gelecekte Ay’da kurulacak üslerde insanlı görevler için büyük önem taşıyabilir.

Neden Ay, neden asteroitler değil?

Asteroitler değerli metaller açısından zengin olsa da, onları yakalamak ve madencilik yapmak teknik olarak oldukça zor ve maliyetli. Buna karşılık Ay, Dünya’nın yörüngesinde sabit bir konumda bulunuyor ve yüzeyinde oluşmuş kraterler görece daha ulaşılabilir. Araştırmacılar, özellikle 19 kilometreden büyük ve merkezinde tepe yapısı bulunan kraterlerin metal yoğunluğu açısından en güçlü adaylar olduğunu belirtiyor.

Uzay madenciliği ve gelecek planları

Uzay madenciliği, Dünya’nın sınırlı kaynaklarına alternatif olarak görülüyor. Ayrıca, Ay’da suyun bulunması hâlinde, bu kaynak astronotların ihtiyacını karşılamak için kullanılabilecek ve Dünya’dan su taşıma zorunluluğunu azaltacak.

Çalışmada, Ay yüzeyine gönderilecek maliyetli iniş araçları yerine yörüngeden yapılacak uzaktan algılama yöntemleriyle hedef kraterlerin belirlenmesi öneriliyor.

Araştırma Planetary and Space Science dergisinde yayımlandı.