Eski FBI Direktörü James Comey hakkında dava açıldı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde kendisine yardım edip etmediğine ilişkin soruşturmayı yürüten Comey'yi bir kez daha hedef aldı.

Comey'nin "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savunan Trump, "'Büyük Jüri' bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kimse kanunların üstünde değildir. Bugünkü iddianame, Adalet Bakanlığının, ABD halkını yanıltarak yetkilerini kötüye kullananlardan hesap sormaya yönelik kararlılığını yansıtmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Trump, 21 Eylül'deki bir paylaşımında, Comey'ye karşı harekete geçilmesi için Bondi'ye çağrıda bulunmuştu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un haberine göre Comey, "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.