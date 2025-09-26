2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, “Maple, Zayu ve Clutch, Dünya Kupası’nın neşesini, enerjisini ve birlik ruhunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

Maple the Moose, Kanada’nın tüm eyalet ve bölgelerinde kültürü ve insanları birleştiren bir yolculuk simgesi olarak tanımlandı.

Zayu the Jaguar, Meksika’nın güneyindeki ormanlardan geliyor ve dans, yemek ve geleneklerle ülkenin zengin kültürünü temsil ediyor.

Clutch the Bald Eagle ise ABD’yi simgeliyor ve “her kültüre, oyuna ve ana” coşkuyla kucak açıyor.

Sahada da rol üstlenecekler

Maskotlar yalnızca sembol değil, aynı zamanda sahada oyuncu kimliğiyle de tasvir edildi. Maple kaleci, Zayu çevikliğiyle golcü, Clutch ise orta sahada takımın bağlayıcı gücü olarak öne çıkıyor.

Turnuva takvimi

Dünya Kupası’nın açılış maçı 11 Haziran 2026’da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Estadio Azteca’da oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

Bu turnuvada ilk kez final maçında bir yarı final gösterisi (halftime show) düzenlenecek. Ayrıca genişletilen formatla birlikte toplam 48 takım, 104 maç oynayacak.