Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 26.09.2025 06:34

2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı

FIFA, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını açıkladı. Turnuvada Kanada’yı Maple isimli geyik, Meksika’yı Zayu isimli jaguar ve ABD’yi Clutch isimli kel kartal temsil edecek.

2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı
[Maple, Zayu ve Clutch. (FIFA)]

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, “Maple, Zayu ve Clutch, Dünya Kupası’nın neşesini, enerjisini ve birlik ruhunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

Maple the Moose, Kanada’nın tüm eyalet ve bölgelerinde kültürü ve insanları birleştiren bir yolculuk simgesi olarak tanımlandı.

2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı

Zayu the Jaguar, Meksika’nın güneyindeki ormanlardan geliyor ve dans, yemek ve geleneklerle ülkenin zengin kültürünü temsil ediyor.

2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı

Clutch the Bald Eagle ise ABD’yi simgeliyor ve “her kültüre, oyuna ve ana” coşkuyla kucak açıyor.

2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı

Sahada da rol üstlenecekler

Maskotlar yalnızca sembol değil, aynı zamanda sahada oyuncu kimliğiyle de tasvir edildi. Maple kaleci, Zayu çevikliğiyle golcü, Clutch ise orta sahada takımın bağlayıcı gücü olarak öne çıkıyor.

Turnuva takvimi

Dünya Kupası’nın açılış maçı 11 Haziran 2026’da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Estadio Azteca’da oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

Bu turnuvada ilk kez final maçında bir yarı final gösterisi (halftime show) düzenlenecek. Ayrıca genişletilen formatla birlikte toplam 48 takım, 104 maç oynayacak.

ETİKETLER
ABD Dünya Kupası FIFA Kanada Meksika
Sıradaki Haber
Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in Eurovision'dan çıkarılmasını oylayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Eski FBI Direktörü James Comey hakkında dava açıldı
06:40
Amazon, 2,5 milyar dolarlık tarihi bir tazminat ödeyecek
06:37
Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in Eurovision'dan çıkarılmasını oylayacak
06:31
Akkuyu NGS'de ilk ünite devreye alınmaya hazırlanıyor
06:21
AB Gazze'de açlığın savaş silahı olarak kullanılmasının ahlaka aykırı olduğunu belirtti
06:22
Kabine üyelerinden Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin paylaşım
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ