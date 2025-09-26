İspanya askeri gemisi Gazze için yola çıktı

İspanyol Donanması’na ait Furor adlı deniz harekat gemisi, Akdeniz’de Küresel Kararlılık Filosu’nun bulunduğu bölgeye doğru yola çıkmadan önce Cartagena kentindeki Curra İskelesi’nde hazırlıklarını tamamladı.

İspanya hükümeti, geminin filoya refakat etmeyeceğini, yalnızca insani yardım veya kurtarma durumlarında devreye gireceğini açıkladı.

Furor, adlı deniz harekat gemisi, Gazze Şeridi’ne gitmek üzere Cartagena Limanı’ndan ayrıldı.

Akdeniz'de Küresel Kararlılık Filosu'nun olduğu bölgeye doğru yola çıkacak geminin, tıbbi kapasiteye sahip bir okyanus devriye gemisi olan Deniz Harekat Gemisi (BAM) "Furor" olduğu, 46 askeri personelden oluşan mürettebatı ve 4 doktorun bulunduğu bilgisi verildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün New York'ta yaptığı açıklamada, vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisinin" yola çıkacağını söylemişti.